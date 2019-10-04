На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

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Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они призваны обеспечить российское лидерство в Арктике.

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

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