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РИА НовостиРИА НовостиНа самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они призваны обеспечить российское лидерство в Арктике.
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На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

На новом российском, самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе "Арктика" запустили реакторную установку, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".
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На самом мощном российском атомном ледоколе «Арктика» произведён запуск реактора

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