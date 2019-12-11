В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков. Согласно порталу Opencorporates.com, эту компанию в США возглавляет некий Александр Ребриков.

На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

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