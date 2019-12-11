Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков. Согласно порталу Opencorporates.com, эту компанию в США возглавляет некий Александр Ребриков.
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Леонид Волков
В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно.
— Леонид Волков, российский политикКоммерсантъ 08:56

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