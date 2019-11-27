Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
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с чего всё началось
В Twitter московского метро сообщается
, что из-за пассажира кратковременно останавливалось движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской».
РБК01:37

Подробнее о событии

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Движение на «серой» ветке метро ввели в график после падения пассажира на пути

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