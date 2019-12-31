Армия и оружие

РБКРБКВ Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya. По данным канала и агентства Reuters, в результате погибли не менее шести человек.
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При взгляде на заднюю панель сразу же возникают ассоциации с флагманскими смартфонами конкурирующей компании Samsung.
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