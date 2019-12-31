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Политика Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа» Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.

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Политика Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика США предостерегли Ирак от вывода американских войск Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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