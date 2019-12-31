Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНа севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
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