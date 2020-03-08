Общество
РИА НовостиНа севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Вчера вечером в Казахстане сошел с рельсов поезд, следовавший из Саратова в Астрахань. Об этом сообщает портал "Tengrinews".
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Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
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Происшествия
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Политика
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
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Общество
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Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
6 марта российский фигурист Андрей Мозалев выиграл золото в одиночном мужском катании среди юниоров.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели с мнением авторов статьи не согласились.
Происшествия
На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
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Политика
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Политика
Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины
Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.