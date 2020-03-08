Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса

Газета.Ru03:06

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РИА Новостивчера в 23:57

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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

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