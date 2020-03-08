Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

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Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

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Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Общество Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели с мнением авторов статьи не согласились.

Происшествия На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.