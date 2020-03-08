Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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