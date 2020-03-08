Общество
РИА НовостиНа севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Общество
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
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Байкальские бактерии могут хранить неизвестные антибиотики
Общество
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак.
Происшествия
Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
Наука
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Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина официально сменила имя. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Фигурное катание
Орсер: Медведева сильно вросла в ту систему, которая ее воспитала
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, насколько трудно его подопечной Евгении Медведевой было адаптироваться в новой тренировочной группе.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Общество
В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту
В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Происшествия
Один человек охранял городскую свалку Читы на момент её поджога
Потом обнаружился ещё третий очаг.
Футбол
Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Шоу-бизнес
Пугачева не праздновала День желтых цветов из-за болезни
Российская певица, Примадонна эстрады Алла Пугачева изменила своей традиции и не встречала праздник весны из-за болезни.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.