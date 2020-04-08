Коронавирус
REGNUMНа севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу
Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
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Больница в городе Армянск на севере Крыма закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "Неприятная ситуация случилась в Армянске.ИА Крыминформ03:06
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В Армянске больницу превратили в обсерватор из-за больного коронавирусом - Аксенов
Московский Комсомолец03:04
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