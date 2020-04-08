Коронавирус

REGNUMREGNUMНа севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Больница в Армянске закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом

Больница в городе Армянск на севере Крыма закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксёнов. "Неприятная ситуация случилась в Армянске.
ИА Крыминформ03:06

Подробнее о событии

В больнице Армянска закрыли врачей и пациентов из-за коронавируса

КП - Крым03:51

В Армянске могут закрыть больницу из-за угрозы заражения COVID-19

Аргументы и Факты - Крым03:27

Целую больницу в Армянске закрывают из-за угрозы заражения коронавирусом

Форпост Севастополь03:13

Больница Армянска может оказаться очагом заражения коронавирусом

КИА03:24

Больница в Армянске под угрозой закрытия из-за коронавируса

РИА Новости Крым03:07

В Армянске больницу превратили в обсерватор из-за больного коронавирусом - Аксенов

Московский Комсомолец03:04

Армянск может стать очагом коронавируса

Вести.Севастополь03:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество

Трамп оценил вариант сокращения добычи нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
7Дней.ру вчера в 04:30
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Lenta.ru 04:00
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Технологии

Потоковое видео уберут из бесплатных сайтов

Специальные версии сайтов без видео будут обязаны запустить крупнейшие телеканалы и соцсети.
TelecomDaily 03:57
Общество

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Газета.Ru 04:03
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

Соседи нашли на лестничной площадке обгоревшую обнаженную россиянку

Lenta.ru 03:40
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 29 новых пациентов

BFM.ru вчера в 02:23
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Известия 01:25
Экономика

Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка.
РБК вчера в 17:01
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Общество

В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Новый День 03:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

Сообщается, что после завершения государственных испытаний фрегат передадут в состав ВМФ России. Он должен войти в состав Северного флота.
Телеканал Санкт-Петербург 06 апреля в 06:16
Происшествия

В Москве избили экс-солиста группы «На-На»

Суть событий вчера в 12:32
Общество

Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета»

Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.
Тульская пресса 03:36
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:30
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Роухани призвал МВФ предоставить Ирану средства на борьбу с COVID-19

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить Тегерану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
РИА Новости 04:02
Экономика

Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 20:55
Авто

В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Кино

Триллер Ильи Найшуллера «Никто» уходит с августа на февраль

Триллер «Никто» стал второй полнометражной работой российского режиссёра Ильи Найшуллера.
Кинобизнес сегодня 00:13
Кино

Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Игромания.ру вчера в 08:21
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное