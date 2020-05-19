Общество
BFM.ruНа севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Уральские туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли на Приполярном Урале огромную пирамиду, которая в несколько раз больше египетской пирамиды Хеопса. Необычную гору обнаружили, когда готовились к вертолетной заброске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала со спутника.Екатеринбург Онлайн18 мая в 18:52
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Чудо природы или труд древних людей? Разбираем с учеными, что за пирамиду нашли на Приполярном Урале
Екатеринбург Онлайнвчера в 08:23
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
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Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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Известия вчера в 20:13
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
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Армия и оружие
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Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Metaratings вчера в 13:13
Общество
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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Наука
В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов
Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 вчера в 04:09
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
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RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40
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Коммерсантъ вчера в 22:50
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СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие
Хакеры попытались украсть у Mitsubishi Electric информацию о новых ракетах
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Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита. Кроме того, случившееся попало на видео.
Дни.ру вчера в 07:20
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«Динамо» в полном составе еще раз пройдет тестирование на коронавирус
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КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
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NewInform вчера в 03:09
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
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