Происшествия
РИА НовостиНа Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Землетрясение произошло в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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Угроза цунами в среду объявлена на северных Курилах после мощного землетрясения
Эхо Москвывчера в 23:49
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировали близ Петропавловска-Камчатского
Московский Комсомолецвчера в 23:24
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