Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Землетрясение произошло в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

Интерфаксвчера в 23:22

На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

ТАССвчера в 23:31

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новостивчера в 23:38

Тревога цунами объявлена в Северо-Курильском районе после землетрясения

RT на русскомвчера в 23:43

Угроза цунами в среду объявлена на северных Курилах после мощного землетрясения

Эхо Москвывчера в 23:49

Тревога цунами объявлена на Курилах из-за землетрясения

Газета.Ruвчера в 23:29

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировали близ Петропавловска-Камчатского

Московский Комсомолецвчера в 23:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

РИА Новости вчера в 09:06
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН вчера в 22:47
Общество

Арестованного Богдана Масана в мэрии Омска заменит Ольга Илютикова

БК55 вчера в 21:48
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Политика

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке предупредило соотечественников о возможном закрытии американскими властями воздушного пространства.
Известия вчера в 20:24
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 23 марта в 14:00
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Баскетбол

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Чемпионат вчера в 03:15
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru вчера в 08:27
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad, добавив множество новых функций

Операционные системы iOS и iPadOS версии 13.4 приносят множество новых функций, доработок и исправлений.
iXBT.com вчера в 19:49
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия вчера в 11:55
Общество

В Индии в карантин отправили 1,3 миллиарда человек

Всеобщая изоляция 1,3 миллиардов жителей страны начнется в полночь 25 марта и будет продолжаться 21 день.
КМВ Новости вчера в 16:04
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Игры

Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus

Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Народные новости вчера в 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное