Происшествия

ИзвестияИзвестияНа шахте в Донецке прогремел взрыв

Взрыв прогремел вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе Донецка, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. ЧП произошло около 9.30 по местному времени (совпадает с мск) в среду, 4 сентября.
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Горняк погиб в результате взрыва на территории шахты в Донецке

ТАСС05:58

В Донецке прогремел взрыв

Lenta.ru05:04

Один человек погиб при взрыве в Донецке

РЕН ТВ05:09

В ДНР на шахте произошёл взрыв

RT на русском04:59

В Донецке взорвалась шахта

Вести.Ru04:53

В Донецке произошел взрыв у шахты Скочинского

Интерфакс05:01

В Донецке один человек погиб из-за взрыва на шахте

РИА Новости05:05
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
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Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
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Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде

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В Воронеже самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании "Руслан", выполнявший рейс Воронеж — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета, сообщил РИА Новости представитель служб региона.
РИА Новости 03:02
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Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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Происшествия

В Италии туристы из России скрутили уличного вора

В городе Болонья, Италия, двое российских туристов задержали вора, пытавшегося украсть рюкзак у одной из их спутниц.
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Экономика

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Уточняется, что лидерами рейтинга также стали Исландия и Оман.
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Украинку убили во время секса в Турции

Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
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Политика

Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу

Стрелок палил по колесам автомобилей и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
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Сергей Лазарев расплакался во время записи новой песни

Известный исполнитель Сергей Лазарев признался, что он расплакался во время записи новой песни, потому что она получилась невероятно чувственной и трогательной.
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Гаджеты

Apple TV нового поколения может выйти 10 сентября

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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
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Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
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Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов

Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».
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Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия

СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков

При крушении учебно-боевого Су-25, которое произошло во вторник, в Ставропольском крае погибли начальник безопасности полетов и командир звена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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Футбол

Гогниев: «Алания» покажет страстный футбол в матче с ЦСКА

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.
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Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова

Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 06:34
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Кино

В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»

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Какой праздник отмечают 4 сентября

Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.
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Транспорт

Минтранс хочет отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах

Минтранс РФ подготовил законодательные изменения для отмены предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, направил на согласование в заинтересованные ведомства, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.
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«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории

«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
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Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции

Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
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