Взрыв прогремел вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе Донецка, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. ЧП произошло около 9.30 по местному времени (совпадает с мск) в среду, 4 сентября.

На шахте в Донецке прогремел взрыв

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