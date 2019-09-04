Происшествия
ИзвестияНа шахте в Донецке прогремел взрыв
Взрыв прогремел вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе Донецка, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. ЧП произошло около 9.30 по местному времени (совпадает с мск) в среду, 4 сентября.
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
RT на русском 07:44
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
РИА Новости вчера в 11:40
Армия и оружие
Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.
RT на русском 09:56
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Политика
Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Здоровье
В Ирландии мать приняла смертельную болезнь ребенка за аллергию
В Ирландии мать приняла смертельную болезнь своего 5-летнего ребенка за обычную пищевую аллергию.
Актуальные Новости 04:04
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты выше инфляции
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Армия и оружие
В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
RT на русском 09:45
Хоккей
Метсола помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Куньлунь»
Спорт-Экспресс 09:54
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия
Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство «целительницы»
В Ульяновске суд приговорил местную жительницу к 8,5 годам колонии общего режима за убийство псевдоцелительницы.
Российская газета 06:28