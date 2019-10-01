Энергетика
REGNUMНа шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
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Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия 19:15
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия вчера в 14:58
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Общество
Сотрудники онкоцентра Блохина заявили о намерении уволиться
Врачи из НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, заявили о своих намерениях оставить должности.
Газета.Ru 20:25
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после панихиды по Шираку
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон кратко пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку.
RT на русском 08:08
Авто
Эту ошибку совершает зимой каждый водитель
Оказалось, ежедневное отогревание мотора авто перед началом движения зимой буквально «убивает» двигатель.
Deita.ru 00:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Футбол
«Барселона» рассматривает Пентека как замену Суаресу
Как сообщает Sempre Milan, каталонцы рассматривают 24-летнего игрока в качестве будущей замены Луису Суаресу.
Sport24.ru 16:01
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Политика
Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
РБК 13:34
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Политика
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия.
ТАСС 21:42
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал 19:38
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Происшествия
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета 21:19
Космос
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
Комсомольская правда 05:26
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Армия и оружие
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования.
ТАСС 15:30
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56