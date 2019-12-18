Армия и оружие
Комсомольская правдаНа шесть баз в Сирии вернулись военные США
Сирийские СМИ сообщают, что американские военные вернулись на шесть баз Сирии. Это случилось после начала турецкой операции "Источник мира", когда американцы вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии.
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Киберспорт
Вот в каких играх вскоре появится трассировка лучей
Для индустрии важнее, чтобы трассировка лучей появлялась в топовых играх AAA-класса.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Как отмечается, 19 декабря с 00.00 часов до 21.00 мск в Москве ожидается ветер порывами до 22 м / с. Москвичей призвали не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Кино
В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»
18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место».
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Гаджеты
Huawei P40 с новыми сервисами Huawei представят в марте 2020
Ричард Ю добавил, что смартфон получил набор новых приложений и сервисов Huawei Mobile Services, которые должны быть запущены одновременно с Huawei P40.
Футбол
Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю
Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Энергетика
Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США
Официальный доклад о запасах нефти в США от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будет обнародован вечером 18 декабря 2019 г. Эксперты ожидают, что статистика EIA покажет снижение запасов нефти в США за неделю на 2,5 млн барр.
Здоровье
Новогодний эксперимент от Минздрава: получить водительскую справку можно за один день
В случае положительного решения человек, предоставив паспорт (военный билет) и две стандартные фотографии, получает медицинскую справку.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа
Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
Футбол
«Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче
Кино
Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину
Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.