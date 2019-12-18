Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа шесть баз в Сирии вернулись военные США

Сирийские СМИ сообщают, что американские военные вернулись на шесть баз Сирии. Это случилось после начала турецкой операции "Источник мира", когда американцы вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии.
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СМИ сообщили о возвращении военных США на шесть баз в Сирии

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СМИ: американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Коммерсантъ10:19

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

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СМИ: военнослужащие США вернулись на шесть военных баз в Сирии

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Американские военные вернулись на базы в Сирии

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