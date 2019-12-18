Сирийские СМИ сообщают, что американские военные вернулись на шесть баз Сирии. Это случилось после начала турецкой операции "Источник мира", когда американцы вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии.

На шесть баз в Сирии вернулись военные США

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