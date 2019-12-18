Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа сирийскую армию напали сотни боевиков

Около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

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В Идлибе 12 сирийских военных пострадали в результате атаки боевиков

РБК15:01

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

ТАССвчера в 14:00

В Идлибе около 200 боевиков атаковали позиции сирийских военных

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На сирийскую армию напали сотни боевиков

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В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

Российская газета14:53
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
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В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
RT на русском 18:59
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Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов.
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Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Вести.Ru 14:50
Хоккей

Свечников снова забил гол из-за ворот

Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.
Газета.Ru вчера в 23:31
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ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре

ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
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Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт

Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
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Здоровье

В Бурятии обновляется автопарк «скорой помощи»

Номер один 20:46
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Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Lenta.ru 05:16
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
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Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:25
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Компания Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Volkswagen привезёт в Россию к следующему году обновлённый Passat, новую Jetta и лифтбек Arteon.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект российской резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Известия 14:48
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
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В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

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День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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АЕК победил во втором матче подряд под руководством Карреры

АЕК одержал вторую победу подряд под руководством итальянского наставника Массимо Карреры.
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Происшествия

В Благовещенске массово эвакуируют детские сады

После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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