Армия и оружие
РИА НовостиНа сирийскую армию напали сотни боевиков
Около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
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Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе
На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
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В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Айнтрахту»
В чемпионате Германии среди команд Бундеслиги состоялись матчи 16-го тура. «Бавария» в тяжелом матче обыграла в гостях «Фрайбург».
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Экс-коллеги высказались о покинувшей «Уральские пельмени» Михалковой
Актриса много времени уделяла своей внешности Этой осенью Юлия Михалкова сообщила поклонникам о своем уходе из шоу "Уральские пельмени".
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В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
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Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Армия и оружие
Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео
Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
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В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу
Нынешнее соглашение истекает в конце декабря. Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Кино
Опубликованы кадры постельных сцен из сериала «Ведьмак»
В Сети были опубликованы откровенные кадры из сериала "Ведьмак". Снимками поделился пользователь Reddit под ником PieSar.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца
Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
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