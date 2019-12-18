Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа сирийскую армию напали сотни боевиков

Около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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