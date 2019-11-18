Информации о пострадавших не поступало. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

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