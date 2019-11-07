Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНа складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

Пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово, сообщает Forbes. В ходе оперативных мероприятий обнаружили более 200 картин, финансовых и иных документов.
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с чего всё началось

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.
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