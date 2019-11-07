Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
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с чего всё началось

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.
Forbes09:13

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