Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.

с чего всё началось

Минувшей весной суд наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины. Однако в июне представители банка заявили об исчезновении картин, арестованных по иску против Ананьевых.

На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых

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