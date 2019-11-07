Общество
Аргументы и ФактыНа складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Минувшей весной суд наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины. Однако в июне представители банка заявили об исчезновении картин, арестованных по иску против Ананьевых.
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с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.Forbes09:13
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Происшествия
Полиция задержала 16 кредитных мошенников
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Хоккей
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Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Музыка
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Слово и Дело 19:12
Кино
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В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Культуромания 14:19
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ 20:03
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Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Общество
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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает перед продажей компьютеров и смартфонов устанавливать на них российское программное обеспечение.
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Газета.Ru вчера в 14:17
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Woman.ru 05 ноября в 01:03
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
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Известия 19:30
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
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Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
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Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Космос
Ученые впервые измерили скорость галактического ветра
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Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23