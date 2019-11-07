Общество
Аргументы и ФактыНа складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Минувшей весной суд наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины. Однако в июне представители банка заявили об исчезновении картин, арестованных по иску против Ананьевых.
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с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.Forbes09:13
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Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.
Life.ru 12:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
РБК 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 13:40
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия 17:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa 15:20
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма 06:54
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru 20:20
Единоборства
Золани Тете хочет объединительного боя с Наоя Иноуэ
Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.
Allboxing.ru 23:06
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс
Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
ТК Звезда 21:38
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени
По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение 21:57
Политика
Зеленский признался в усталости от работы президентом
Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим в серии
Как сообщает портал Cinema Blend, бюджет картины составил $250 млн, что на $5 млн больше стоимости самой дорогой ленты бондианы — «Спектра».
Известия 21:45
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Происшествия
Три человека погибли в Иране в результате землетрясения
Не менее трёх человек погибли, двадцать получили различные травмы в результате землетрясения, произошедшего утром 8 ноября на северо-западе Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
REGNUM 21:20
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02