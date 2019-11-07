Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНа складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых

Минувшей весной суд наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины. Однако в июне представители банка заявили об исчезновении картин, арестованных по иску против Ананьевых.
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с чего всё началось

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Сотрудники Следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Какие конкретно финансовые документы были найдены, пресс-служба не уточнила.
Forbes09:13

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Нашлось пропавшая коллекция живописи бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

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Ведомости10:40

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ТАСС10:49

На подмосковном складе найдены пропавшие картины и документы братьев Ананьевых

Коммерсантъ11:44

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

РБК09:47

Картины и документы братьев Ананьевых нашлись на подмосковном складе у православной церкви

Forbes09:13
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