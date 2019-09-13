Экономика
Челнинские известияНа сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.РИА Новости04:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Шоу-бизнес
Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Известия 13:42
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины
По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
Рамблер 08:02
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе
Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
РБК 13:42
Экономика
Дефицит бюджета США превысил $1 трлн
По итогам 11 месяцев фискального года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.
Вести.Финанс вчера в 16:42
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ 12:11
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Интерфакс 05:41
Политика
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru 12:14
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 07:02
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец» станет платным.
Ведомости 13:28
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.
Известия 13:00
Происшествия
Трехлетний ребенок выпал из окна 11 этажа в Москве и выжил
В Москве трехлетний ребенок, выпавший из окна 11-го этажа, остался жив, сообщает РЕН. Инцидент произошел на Енисейской улице.
Газета.Ru 13:22
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру вчера в 15:29
Авто
Новый концепткар Audi оснастят дронами вместо фар
На автосалоне во Франкфурте компания Audi представила концепцию электрического внедорожника с системой автономного управления 4 уровня, дорогу которому вместо фар будут освещать дроны.
BitCryptoNews 11 сентября в 08:55
Экономика
Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.
РБК 13:13
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06