Экономика
Челнинские известияНа сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.РИА Новости04:44
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