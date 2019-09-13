Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

с чего всё началось

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

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