Энергетика
Молодой коммунарНа сколько за неделю выросли цены на бензин
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 8 по 14 июня выросли на 8 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45 руб. за литр, говорится в материалах Росстата. Так, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек — до 42,55 руб. за литр.
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В Росстате рассказали, насколько в Петербурге за неделю подорожал бензин
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