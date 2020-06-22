Энергетика

Молодой коммунарМолодой коммунарНа сколько за неделю выросли цены на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 8 по 14 июня выросли на 8 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45 руб. за литр, говорится в материалах Росстата. Так, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек — до 42,55 руб. за литр.
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