Энергетика
FreeNews-VolgaВ Саратовской области подорожал бензин
В Саратовской области за вторую неделю июня подорожал бензин. Об этом вчера, 18 июня, сообщил Росстат. Так, цена на топливо марки АИ-92 с 42,62 рублей выросла до 42,79 рублей, АИ-95 подорожал в среднем с 45,8 до 45,96 рубля.
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В Росстате рассказали, насколько в Петербурге за неделю подорожал бензин
Петербургский дневник18 июня в 23:56
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ЦИК Белоруссии: Бабарико продолжает участвовать в выборах президента
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Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
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Зрители «забрали» у Димы Билана победу на «Евровидении»
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Зеленский призвал граждан Украины «не спорить о войне»
Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
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Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
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Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
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Общество
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Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
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Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
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Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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PPF вложит 10 млрд рублей в строительство жилья в новой Москве
PPF Real Estate Russia вложит в строительство 139 тысяч квадратных метров жилья в новой Москве 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
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Владимир Путин заявил, что не исключает возможности баллотироваться в президенты на новый срок.
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Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице.
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Врио замначальника полиции в Астрахани подозревается в мошенничестве
В отношении врио заместителя начальника УМВД России по Астраханской области Дмитрия Мусатова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
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Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год
Французский нападающий Давид Н'Гог принял решение завершить профессиональную карьеру. Форварду в апреле исполнился 31 год.
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Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49