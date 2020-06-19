Энергетика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaВ Саратовской области подорожал бензин

В Саратовской области за вторую неделю июня подорожал бензин. Об этом вчера, 18 июня, сообщил Росстат. Так, цена на топливо марки АИ-92 с 42,62 рублей выросла до 42,79 рублей, АИ-95 подорожал в среднем с 45,8 до 45,96 рубля.
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В Смоленске подорожал бензин

Главная Тема19 июня в 00:39

Рост цен на бензин в России ускорился

Росбалт19 июня в 02:35

В Смоленске выросли цены на бензин

Smolnarod.ru19 июня в 01:55

В Саратове ощутимо поднялись цены на бензин

Версия-Саратов19 июня в 01:31

В Саратовской области подорожал бензин

FreeNews-Volga19 июня в 05:11

В Росстате рассказали, насколько в Петербурге за неделю подорожал бензин

Петербургский дневник18 июня в 23:56

Тюмень стала единственным регионом, где цены на бензин снизили

Новости Тюмени 72.ru18 июня в 23:40
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Политика

ЦИК Белоруссии: Бабарико продолжает участвовать в выборах президента

В выборах президента Белоруссии продолжают участвовать семь человек после этапа сбора подписей.
Московский Комсомолец 04:10
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Музыка

Зрители «забрали» у Димы Билана победу на «Евровидении»

Российский певец Дима Билан "лишился" победы в музыкальном конкурсе "Евровидение-2008" в результате повторного голосования зрителей, которое решили провести организаторы песенного фестиваля.
Газета.Ru 06:44
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Политика

Зеленский призвал граждан Украины «не спорить о войне»

Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
REGNUM 05:13
Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
6
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

В Якутии электростанция продолжает работать после утечки топлива

ГЛАС.RU 03:12
286
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru вчера в 04:31
33
Общество

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму

Среди документов, с которых снят гриф секретности протоколы допросов свидетелей, уникальные фотоматериалы, эксклюзивные кинодокументы ФСБ предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
Российская газета 19 июня в 09:55
185
Общество

Южная Корея объявила о второй волне заражений COVID-19

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген сообщила, что столицу страны Сеул и его окрестности настигла вторая волна заражений коронавируса, передает Yonhap News Agency.
Газета.Ru 06:24
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Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
109
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Футбол

Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
4
Общество

Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
2,1K
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
475
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
1,5K
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Недвижимость

PPF вложит 10 млрд рублей в строительство жилья в новой Москве

PPF Real Estate Russia вложит в строительство 139 тысяч квадратных метров жилья в новой Москве 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 03:43
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
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Политика

Путин допустил свое выдвижение на новый срок

Владимир Путин заявил, что не исключает возможности баллотироваться в президенты на новый срок.
EastRussia вчера в 21:31
18K
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
276
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

В Роспотребнадзоре дали советы родителям, как обезопасить детей в период снятия ограничений. Летом дети много времени проводят на улице.
Российская газета 06:45
6
Происшествия

Врио замначальника полиции в Астрахани подозревается в мошенничестве

В отношении врио заместителя начальника УМВД России по Астраханской области Дмитрия Мусатова возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Южная Волна 07:02
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
14
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Футбол

Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год

Французский нападающий Давид Н'Гог принял решение завершить профессиональную карьеру. Форварду в апреле исполнился 31 год.
Бомбардир.ру 05:36
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

РИА Новости 05:28
15
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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