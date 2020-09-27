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Известия
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит 12 млрд рублей в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (есть у «Известий»).В источнике
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РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАСС18:36
Моссовет

Финансирование льготной ипотеки в 2021 году увеличат в 2,5 раза

Моссовет17:46
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°18:39
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 17:42
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На МКС увеличилась скорость утечки воздуха

Скорость утечки воздуха на Международной космической станции возросла в пять раз за последние месяцы, это потребовало дважды изолировать экипаж на российском сегменте для определения места утечки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости18:05
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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над тульским «Арсеналом»

Победа над тульским "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу бесценна в психологическом плане после поражения команды в квалификации Лиги Европы, сказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
РИА Новостивчера в 13:00

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUMвчера в 01:29
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Кузнецова — Павлюченкова. Прогноз: юбилейная встреча россиянок останется за Светланой

Коэффициенты букмекеров на матч Ролан Гаррос Кузнецова — Павлюченкова 28 сентября Аналитики считают, что матч Светлана Кузнецова — Анастасия Павлюченкова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.06.
Чемпионатвчера в 15:17