Режиссер «Мира Юрского периода 3» подчеркнул важность оригинального трио для сюжета

Режиссер Колин Треворроу в интервью Games Radar подчеркнул важность этих персонажей для нового фильма: Это тот фильм, который я ждал с самого начала, над созданием которого мы работали последние два года.