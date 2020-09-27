На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд
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На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит 12 млрд рублей в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (есть у «Известий»).В источнике