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Известия
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит 12 млрд рублей в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (есть у «Известий»).В источнике
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Моссовет

Финансирование льготной ипотеки в 2021 году увеличат в 2,5 раза

Моссовет17:46
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВ17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известия18:00
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT newsвчера в 11:47

Режиссер «Мира Юрского периода 3» подчеркнул важность оригинального трио для сюжета

Режиссер Колин Треворроу в интервью Games Radar подчеркнул важность этих персонажей для нового фильма: Это тот фильм, который я ждал с самого начала, над созданием которого мы работали последние два года.
Popcornnews.ru18:30

Шесть регионов Поволжья сократили объём строительства жилья

Нижний Новгород, 27 сентября 2020, 13:06 — REGNUM По итогам января-августа текущего года в Приволжском федеральном округе объём ввода в эксплуатацию жилых домов увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUMвчера в 06:06

Холдинг «Красный восток» продал часть ферм

Холдинг "Красный восток" продал часть ферм Третий российский производитель молока — казанский агрохолдинг "Красный восток", основанный погибшим экс-депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, начал избавляться от активов.
Коммерсантъ17:55