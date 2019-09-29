На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.

с чего всё началось

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

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