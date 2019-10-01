Экономика

ИзвестияИзвестияНа сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.
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с чего всё началось

Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.
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На сокращение российских чиновников выделят около пяти миллиардов рублей

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В России на сокращение чиновников потратят почти 5 миллиардов рублей

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Россия потратит 5 млрд рублей на увольняемых чиновников

РЕН ТВвчера в 19:44

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

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«Известия»: Минфин может потратить почти 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам

ТАССвчера в 21:38
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

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Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
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США расширили санкционные списки россиян

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Газета.Ru вчера в 13:26
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
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Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
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Газета.Ru вчера в 22:14
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
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Названа цель иностранного визита генпрокурора США

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Газета.Ru вчера в 17:49
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Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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