Экономика
ИзвестияНа сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.
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На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.Известиявчера в 17:01
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На сокращение российских чиновников выделят около пяти миллиардов рублей
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В России на сокращение чиновников потратят почти 5 миллиардов рублей
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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