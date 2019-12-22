Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу.
РИА Новости14:00

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Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

РИА Новости14:00

Покупатель в магазине на севере Москвы ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину

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Покупатель в магазине ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину

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РИАМО13:29

Задержан посетитель магазина, ранивший сотрудника прокуратуры в Москве

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