Происшествия
Lenta.ruНа сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу.РИА Новости14:00
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Покупатель в магазине на севере Москвы ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину
Агентство Москва13:40
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