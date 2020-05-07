На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом. Аудиозапись общения главы региона с коллегами опубликована в Telegram-канале «Подъем». На совещании, которое состоялось в начале апреля, обсуждались методы дезинфекции общественных пространств.

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

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