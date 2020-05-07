Общество

Lenta.ruLenta.ruНа совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом. Аудиозапись общения главы региона с коллегами опубликована в Telegram-канале «Подъем». На совещании, которое состоялось в начале апреля, обсуждались методы дезинфекции общественных пространств.
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В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра и губернатора

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«Разогнать публику со слабым умом»: администрация прокомментировала запись с совещания по коронавирусу

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Липецкие власти прокомментировали предложение губернатора разгонять людей химикатами

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«Вырвано из контекста». В пресс-службе прокомментировали разговор про клещей и людей

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Администрация Липецкой области подтвердила подлинность записи разговора губернатора, где он сравнил жителей с клещами

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«А вдруг полягут?» В Липецке мэр и губернатор обсудили, как разогнать людей с помощью машины для распыления реагентов

Snob.ruвчера в 14:03
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса умер четвертый пациент

В Саратовской области от коронавируса скончались четыре человека.
Четвертая Власть 05:20
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Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru вчера в 09:36
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Кино

В Сети появились кадры со съемок нового «Аватара»

В сети были опубликованы кадры со съемок новой части фильма "Аватар". Фотографии появились на официальной странице в соцсети Twitter.
Невские Новости вчера в 21:24
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Хоккей

КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Общество

Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России

Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
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Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Здоровье

В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова

Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
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Хоккей

Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда

Нападающий Игорь Ларионов — младший поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России и известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова — старшего.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
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Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
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Происшествия

В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов

В ЕСПЧ направлена жалоба на избиение одиннадцатиклассника во время летних протестов Московский школьник Александр Костюк, которого, по его словам, летом прошлого года во время протестной акции избили четверо силовиков, пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку по данному факту.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
Ореанда-Новости вчера в 04:39
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