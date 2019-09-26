Экономика
АБННа создание российского аналога «Википедии» потратят 1,7 млрд рублей
На создание ресурса, который должен стать аналогом «Википедии» выделят почти 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованном на сайте правовой информации.
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъ05:51
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