с чего всё началось

На создание ресурса, который должен стать аналогом «Википедии» выделят почти 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованном на сайте правовой информации.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.

Происшествия Активисты SERB сорвали спектакль «Подельники» в Театре.doc Активисты скандально известного движения SERB в четверг сорвали благотворительный спектакль "Подельники", посвященный участникам уголовных дел о беспорядках в Москве в 2012 и 2019 годах.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Киберспорт В Dota 2 появились баги с Ogre Magi и Monkey King С последним обновлением Dota 2 в игре появились новые баги — со способностями Multicast и Mischief, при этом вторая вызывает вылет клиентов всех игроков, находящихся на сервере.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Наука Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Происшествия Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может присутствовать на судебном заседании по делу актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, которое перенесено на 30 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Происшествия Суд арестовал генерала МВД Мельникова Первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майор Александр Мельников арестован по обвинению в попытке мошенничества.

Армия и оружие США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

Кино Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам» Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.