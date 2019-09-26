с чего всё началось

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Транспорт В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».

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