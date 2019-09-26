Экономика
КоммерсантъНа создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. В отличие от «Википедии», статьи нового российского энциклопедического сайта должны будут проходить научную проверку.
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъ05:51
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Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей
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