Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Не ждать вакансий

Российская газета12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:45

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русском16:04

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

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Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

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В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

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В Беларуси истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство

В Брестской области Беларуси с 1 июля на дежурство заступили многоцелевые истребители Су-30СМ, передает РГ.
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