Общество
REGNUMНа создание временных рабочих мест в России направят 4 млрд рублей
На создание временных рабочих мест планируется направить 4 млрд рублей. О таком решении правительства РФ сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.
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с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
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"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
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Политика
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Общество
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Известия вчера в 08:59
Футбол
Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»
По информации источника, футболист отправился на встречу с руководством клуба. Зане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года.
Газета.Ru 06:34
Общество
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Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
Шоу-бизнес
Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro
В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru 11:00
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
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LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Политика
Бельгия заподозрила китайских студентов в шпионаже
Бельгийские спецслужбы заподозрили китайских студентов в вузах страны в причастности к шпионажу в пользу военных Китайской Народной республики.
Взгляд.ру 11:28
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
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Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
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Динозавры погибли после падения астероида на Землю
Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
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Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
Футбол
Матч «Спартака» в 26-ом туре РПЛ пройдет без использования системы VAR
Матч "Спартак" - "Тамбов" в 26-ом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет без использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Газета.Ru 10:26
Политика
Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
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