Общество
РосбалтНа стадии банкротства оказались застройщики сотен домов в России
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль, подсчитал, что застройщики примерно 1,7 тыс. строящихся домов в России находятся на стадии банкротства.
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Коммерсантъ 00:37
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Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
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По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
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В ОБСЕ анонсировали отвод сил в Петровском 9 ноября
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RT на русском 04:51
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Иностранный беспилотник сбили в Иране
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Общество
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Lenta.ru 00:27
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Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
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Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
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Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
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Общество
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Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
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