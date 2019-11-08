Общество

РосбалтРосбалтНа стадии банкротства оказались застройщики сотен домов в России

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль, подсчитал, что застройщики примерно 1,7 тыс. строящихся домов в России находятся на стадии банкротства.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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