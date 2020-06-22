Происшествия

ИзвестияИзвестияНа станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
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Полярник рассказал о возможных последствиях пожара на станции «Мирный» в Антарктиде

Взгляд.ру13:15

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

Газета.Ru12:36

На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар

RT на русском11:05

Дом радио с метеокабинетом сгорел на станции «Мирный» в Антарктиде

Интерфакс11:22

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

РБК11:14

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар

РИА Новости11:22

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

ТАСС11:02
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика

В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи

Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
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Происшествия

Четверо заболевших коронавирусом умерли в Иркутской области

По данным на утро понедельника, 22 июня, прирост больных COVID-19 в Иркутской области за сутки составил 198 человек.
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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
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Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

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Финансы

ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06
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Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей

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Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер

С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Кино

Марк Хэмилл тайно сыграл в «Мандалорце»

Американский актёр Марк Хэмилл появился в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
Профиль 17:36
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
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МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения

Масочный режим никак не сказался на результативности работы системы контроля за безопасностью жителей и гостей столицы.
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Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Передачу Елены Степаненко закрывают спустя три месяца

Примерно три месяца назад Елена Степаненко запустила своё новое шоу на телеканале «Россия 1». Проект получил название «Ещё не вечер» и выглядел очень многообещающим, особенно на фоне бракоразводного процесса Степаненко с Евгением Петросяном.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Авто

Opel показал новый Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня 10:05
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Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

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WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
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Общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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