У 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

На станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса

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