Происшествия

РБКРБКНа станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО). Инцидент произошел на станции Иркутск-Сортировочный.
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с чего всё началось

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Вечером 11 декабря на станции Иркутск-Сортировочный застрелился 20-летний солдат — военнослужащий по призыву. Известно, что в областном центре он был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз. Скорую помощь вызвал дежурный комендатуры военных сообщений.
Вести Иркутск02:52

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В Иркутске солдат-срочник покончил с собой

Байкал2404:07

В Иркутской области погиб срочник

ТАСС05:20

Солдат в карауле покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Интерфакс04:33

Комиссия ЗВО начала проверку по факту гибели солдата на станции Иркутск-Сортировончый

IrkutskMedia05:08

Уголовное дело возбудили из-за самоубийства солдата на станции Иркутск-Сортировочный

ИрСити07:55

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Твой Иркутск03:35

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Вести Иркутск02:52
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Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

Газета.Ru 07:09
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Газета Кемерова 05:50
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА

Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возврата, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 08:18
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Коммерсантъ 08:24
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
Общество

Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах

Голову супруги принца Уильяма украшала тиара «Узелки любви» — раньше она принадлежала Елизавете II, потом ее получила в подарок на свадьбу с принцем Чарльзом принцесса Диана, а после развода она снова вернулась в королевскую коллекцию и ждала появления в семье Кейт Миддлтон.
Woman.ru 01:57
Политика

Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов

Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
ТАСС вчера в 16:06
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Политика

СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»

Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Росбалт 10 декабря в 08:46
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Технологии

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Gazeta.SPb 01:05
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 05:39
Политика

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

Суд в Москве заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь идет о Муради Кавтарашвили.
РЕН ТВ 07:58
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Транспорт

Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
РИА Новости 07:11
Происшествия

В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
РИА Новости 07:13
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