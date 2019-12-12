Вечером 11 декабря на станции Иркутск-Сортировочный застрелился 20-летний солдат — военнослужащий по призыву. Известно, что в областном центре он был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз. Скорую помощь вызвал дежурный комендатуры военных сообщений.

с чего всё началось

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО). Инцидент произошел на станции Иркутск-Сортировочный.

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

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