Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru. В сообществе торгового комплекса устроили виртуальную акцию «Имена победы».

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

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