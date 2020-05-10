Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.
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На сайте «Бессмертного полка» появилась страница ростовского солдата с фотографией Генриха Гиммлера

Подъём04:03

Фото Гиммлера попало на страницу ростовского ветерана на сайте «Бессмертного полка»

Rostov gazeta10:17

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости09:03

Ростовская полиция выяснит, кто опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото Генриха Гиммлера

Блокнот Ростов-на-Дону08:57

В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

РБК07:10

Неизвестные разместили фотографию Генриха Гиммлера сайте «Бессмертного полка»

Эхо Москвы05:04

Неизвестные записали Гиммлера в «Бессмертный полк» Ростова

1rnd.ru14:41
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