Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.

с чего всё началось

"Пытались и фотографии Гитлера и прочих палачей просовывать", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что уже обратился в Томск, где находится сайт "Бессмертного полка", с просьбой удалить страницу. В ГУ МВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что полиция "разбирается в ситуации".

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