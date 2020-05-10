Общество
РИА НовостиНа странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
"Пытались и фотографии Гитлера и прочих палачей просовывать", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что уже обратился в Томск, где находится сайт "Бессмертного полка", с просьбой удалить страницу. В ГУ МВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что полиция "разбирается в ситуации".
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с чего всё началось
Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.РИА Новости09:03
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Ростовская полиция выяснит, кто опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото Генриха Гиммлера
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