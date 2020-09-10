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На строительство ЦКАД власти выделили ещё 20 млрд рублей

В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей. Изначально стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей.В источнике
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News.ru

На строительство ЦКАД власти выделили ещё 20 млрд рублей

News.ru09:17
Rambler News Service

Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей

Rambler News Service08:40
ТАСС

Кабмин утвердил выделение дополнительных бюджетных 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

ТАСС06:22
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

Будущее России. Национальные проекты07:47
Агентство Бизнес Информации

Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье

Агентство Бизнес Информации07:04
РБК

Проект ЦКАД подорожал еще на 20 млрд руб

РБК08:09
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

РИА Новости05:49

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
RT на русском04:28
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Представлен концепт новой УАЗ «Буханки»

Раскосые светодиодные фары, напоминающая американский Hammer форма кузова сзади и в середине, боковые двери с двух сторон, распахивающиеся аки в лимузине, огромные «катки» на злой резине, расширенная колёсная база.
Грейдер7 сентября в 21:36
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Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК08:26
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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