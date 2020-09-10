На строительство ЦКАД власти выделили ещё 20 млрд рублей
В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей. Изначально стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии
Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД
Будущее России. Национальные проекты07:47
Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье
Агентство Бизнес Информации07:04