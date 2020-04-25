Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаНа субсидии банкам выделили 24 млрд рублей

Российским банкам выделено 24 миллиарда рублей для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообразующих предприятий. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Российский премьер Михаил Мишустин поручил выделить Минэкономразвития 24 млрд рублей из резервного фонда на субсидии банкам для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообращующих предприятий, сообщается на портале
 правовой информации.
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