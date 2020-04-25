с чего всё началось

Российским банкам выделено 24 миллиарда рублей для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообразующих предприятий. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Число умерших россиян с коронавирусом превысило 740 человек Общее число умерших с начала пандемии составляет 747 человек.

Общество За сутки в Калининградской области выявили 18 случаев коронавируса За прошедшие сутки в Калининградской области выявили 18 новых случаев коронавируса.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 715

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 785

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 940

Политика Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии. 23

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 968

Общество Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни. 29

Здоровье В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ Ранее аналитики Deutsche Bank подсчитали, что ликвидных средств ФНБ может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. 1,8K

Наука Российские ученые научили искусственный разум распознавать коронавирус Искусственный разум в автоматическом режиме выделяет легкие, определяет на них здоровые и пораженные области, сегментирует их, строит границы в трехмерном пространстве. 5

Происшествия Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. 47

Спорт Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 2K

Политика Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев. 3

Культура Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 167