Экономика

Вести.RuВести.RuНа субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

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Более 80 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку бизнеса, страдающего от карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что помощь получат субъекты малого и среднего бизнеса.
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На субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

Вести.Ru05:20

Ведётся приём заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу

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