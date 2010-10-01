Более 80 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку бизнеса, страдающего от карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что помощь получат субъекты малого и среднего бизнеса.

На субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

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