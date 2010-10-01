Экономика
Вести.RuНа субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда
Более 80 миллиардов рублей планируется выделить на поддержку бизнеса, страдающего от карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавируса. В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что помощь получат субъекты малого и среднего бизнеса.
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Ведётся приём заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу
Правительство Кировской области07 мая в 04:29
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Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Илон Маск озвучил планы чипирования людей на 2020 год
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Режим самоизоляции в Самарской области продлили
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
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Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
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Вести.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью
После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать.
Наша версия 08:57
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 05:53
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Общего запрета для граждан Украины на выезд не существует — МИД
Киев, 10 мая 2020, 14:57 — REGNUM Общего запрета для граждан Украины на выезд за границу не существует, ограничения касаются авиаперелётов.
REGNUM 07:57
Авто
Как во время Великой Отечественной войны ремонтировали автомобили
К началу войны в Красной армии насчитывалось порядка 270 тыс. автомобилей (40% от штатной потребности).
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Происшествия
Адвокат «Омбудсмена полиции» требует передать дело Следственному комитету
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы создателя сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, требует от прокуратуры забрать дело его клиента из МВД и передать его в Следственный комитет.
Собеседник 08:23
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Авто
Названа дата дебюта обновленного Suzuki Vitara
По данным издания Актуальные Новости, компания Suzuki собирается презентовать обновленную версию своего кроссовера Vitara.
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В Инте коронавирус подтвержден у шести человек
Еще 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина.
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Армия и оружие
Власти Турции предупредили Хафтара, что откроют ответный огонь
Анкара, 10 мая 2020, 18:34 — REGNUM В случае, если граждане Турции, находящиеся на территории Ливии, пострадают в результате агрессии Ливийской национальной армии, турецкая армия откроет ответный огонь, говорится в заявлении МИД Турции от 10 мая.
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Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55