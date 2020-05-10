Экономика

Вести.RuВести.RuНа субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

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В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что помощь получат субъекты малого и среднего бизнеса. Поручение о выделении 81,1 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ дано казначейству.
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На субсидии малому и среднему бизнесу выделят 81,1 миллиарда

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