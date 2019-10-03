Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя сообщил о пожаре на судне в Килен-балке, который произошёл сегодня. Там отметили, что речь идёт о районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. "В Килен-балке, в районе 13 завода, горит судно, - сообщила пресс-служба центра.

с чего всё началось

«На ремонтируемом ракетном катере «Шуя» при запуске одного из механизмов произошло возгорание», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет и пожар локализован. ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» принадлежит Минобороны России и находится в Севастополе.

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