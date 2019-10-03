Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

«На ремонтируемом ракетном катере «Шуя» при запуске одного из механизмов произошло возгорание», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет и пожар локализован. ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» принадлежит Минобороны России и находится в Севастополе.
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с чего всё началось

В Севастополе на судоремонтном заводе Черноморского флота загорелся корабль

Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя сообщил о пожаре на судне в Килен-балке, который произошёл сегодня. Там отметили, что речь идёт о районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. "В Килен-балке, в районе 13 завода, горит судно, - сообщила пресс-служба центра.
Новый Севастополь08:24

Подробнее о событии

В Севастополе при запуске механизма загорелось судно

Форпост Севастополь07:59

На заводе в Севастополе сообщили о возгорании катера

RT на русском08:07

В Севастополе горит ракетный катер

Московский Комсомолец08:07

В Севастополе загорелся ракетный катер

Примечания08:11

В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер

ТАСС07:59

Ракетный катер загорелся в Севастополе на судоремонтном заводе ЧФ

ИА Крыминформ07:50

В Севастополе ликвидировали задымление на катере «Шуя»

РИА Новости08:25
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Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Известия 05:24
Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Кино

Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»

Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия

Полиция проверит «бойцовский клуб» в московской школе

Газета.Ru 05:23
Происшествия

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

ТАСС 08:27
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Интерфакс вчера в 10:30
Политика

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Гаджеты

Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России

Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Политика

Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»

Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».
Политика Сегодня вчера в 08:50
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста 07:40
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия вчера в 05:26
Футбол

Малком может вернуться на поле после матчей сборных

Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных.
Sports.ru вчера в 13:15
Космос

NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Политика

Зеленский назначил Данилова вместо Данилюка на пост главы СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
РБК 07:54
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Политика

«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ

Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
REGNUM 06:07
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